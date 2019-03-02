الدليمي: العراق مقبل على طوفان بمؤامرة دولية

2019/03/02 | 13:39

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بغداد:سومر نيوز

حذر السياسي العراقي كامل الدليمي، السبت، من أن العراق مقبل على “طوفان” بمؤامرة دولية واضح...

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