2019/03/02 | 13:39
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الدليمي: العراق مقبل على طوفان بمؤامرة دولية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
حذر السياسي العراقي كامل الدليمي، السبت، من أن العراق مقبل على “طوفان” بمؤامرة دولية واضح...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الدليمي: العراق مقبل على طوفان بمؤامرة دولية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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