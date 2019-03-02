رئيس مجلس القضاء الاعلى يوجه قضاة التحقيق وأعضاء الادعاء العام في بغداد بمعالجة الجرائم التي انتشرت مؤخرا

2019/03/02 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان ، قضاة التحقيق وأعضاء الادعاء العام في بغداد بمعالجة الجرائم التي انتشرت مؤخرا.وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى ” ان القاضي زيدان عقد اليوم السبت اجتماعا في مقر مجلس القضاء الاعلى بحضور رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي ، مع قضاة التحقيق وأعضاء الادعاء العام في […]

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