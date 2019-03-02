سفير تركيا في بغداد يكشف موعد زيارة اردوغان الى العراق

2019/03/02 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد السفير التركي لدى بغداد، فاتح يلدز، ان الرئيس رجب طيب أردوغان سيزور العراق بعد الانتخابات التركية المحلية المقررة في نهاية شهر آذار الجاري، فيما أكد أهمية هذه الزيارة.

وقال يلدز في مقابلة تلفزيونية على إحدى الفضائيات مساء أمس الجمعة، 1 آذار 2019، إن الرئيس أردوغان سيزور العراق بعد الانتخابات المحلية في تركيا المقررة نهاية آذار الجاري، مبينا ان "خطة بلاده هي كيفية تنمية وإعادة إعمار العراق وهناك نقص كبير جدا في البنية التحتية ..



ووقفنا معه في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق وقدمنا 5 مليارات دولار وقمنا بمفاتحة الجانب العراقي بشأن ذلك".

وأضاف أن "الحكومة العراقية السابقة ناضلت بشكل كبير في مكافحة داعش وتهديده مستمر ووجود التنظيم في سوريا خطر على المنطقة ويجب علينا أن ندعم العراق في إعادة إعماره كما دعمناه في الحرب على داعش".

كما كشف عن زيارة مرتقبة لمبعوث أردوغان إلى العراق خلال آذار الجاري، تشمل مباحثات عراقية تركية في ملف المياه، حيث أشار إلى ان بلاده اقترحت إنشاء مدينة صناعية في مدينة الموصل.

وبين أن "وجود القوات التركية في بعشيقة قد يكون موضوعا ينزعج منه العراقيون بصورة عامة ونحن أيضا ننزعج لانزعاجهم وهذا أمر يحرجنا"، مؤكدا أن وجود القوات التركية يجب أن يبحث من جديد في إطار آخر.

وكان السفير التركي في العراق، فاتح يلدز، أكد في وقت سابق، انه التقى وكيل وزير الداخلية والمفتش العام في الوزارة جمال الأسدي، وبحث معه ما يمكن عمله من اجل تطوير التعاون بين وزارتي الداخلية التركية والعراقية.

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