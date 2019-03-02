اثيل النجيفي: يتهم بعض القيادات السنية، بتأجيج الشارع ضد القيادات السياسية المتواجدة حاليا في الخارج

2019/03/02 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم السياسي السني البارز أثيل النجيفي، اليوم السبت، بعض القيادات السنية، بتأجيج الشارع ضد القيادات السياسية المتواجدة حاليا في الخارج، فيما كشف أهداف ذلك التأجيج.

وقال النجيفي ان "هناك قيادات سياسية، وقد تكون سنية اكثر من الشيعية، هي التي تتأثر من عودة بعض القيادات السياسية المتواجدة حاليا في الخارج، كونها تأثر على محطهم السني وتستطيع ان تغير من المعادلة في الوسط السني، ولهذا اكثر الرفض والاثارة التي نسمعها هي من الوسط اكثر من الوسط الشيعي".

وأضاف ان "قضيتي وقضية رافع العيساوي، ليست من القضايا المهمة او الخطيرة، وانما هي قضايا ادارية بسيطة يمكن ان يتعرض لها اي شخص اداري يعمل لدى مؤسسات الدولة، ويمكن ان يدافع عن وضعه بالطرق القانونية".

وبين السياسي السني البارز ان "الحديث عن عودة القيادات السياسية المتواجدة حاليا في الخارج، هو محاولة عرقلة الجهود القضائية او القانونية امام القضاء، فأثارت هذا الموضوع بهذا الوقت والخلط عدد من الاسماء ليس بينهم رابط، القصد منه ايجاد رفض وتأجيج الشارع، لغرض عرقلة العملية وليس تسهيلها".

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