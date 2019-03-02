2019/03/02 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة -عراق برس-2آذار/مارس: اعلن وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، السبت عن موعد زيارتي الرئيسين الفلسطيني والايراني الى بغداد.

وقال الحكيم في تغريدة على حسابه في “تويتر”، أن “العاصمة العراقية بغداد، تستمر باحتضان الاخوة والاصدقاء والتشاور معهم ضمن الحراك السياسي والدبلوماسي المستمر”.

وأضاف أن “الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير خارجيته رياض المالكي سيزور العراق يومي 3 و 4 من الشهر الحالي، وتعقبه زيارة الرئيس الإيراني روحاني ووزير خارجيته ظريف يومي 11 و12 من الشهر الحالي.

وكان مصدر في رئاسة الجمهورية الايرانية، قد كشف ، الخميس الماضي، عن زيارة مرتقبة سيقوم بها الرئيس حسن روحاني الى بغداد، فيما بين ان الزيارة ستشهد حل ملف معقد منذ عهد رئيس النظام السابق صدام حسين.



انتهى (1)

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على موعد زيارة روحاني ومحمود عباس الى بغداد) نشر أولاً على موقع (عراق برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على موعد زيارة روحاني ومحمود عباس الى بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراق برس).