بالفيديو : حماية العاكوب يعتدون على مدير وكادر “مدرسة الفتوة” بالضرب والاهانة

2019/03/02 | 13:39

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نينوى – عراق برس- 2 اذار / مارس: تناقل ناشطون على مواقع التواصل ، مقطع فيديو وصورا تظهر ثلاثة عناصر في حماية محافظ نينوى ، نوفل العاكوب ، قاموا باشهار السلاح الشخصي والاعتداء لفظياً وجسدياً على ادارة ومعلمي (مدرسة الفتوة الابتدائية ) في منطقة الفيصلية وضرب المدير (بشار محمد سلو) بمخزن المسدس على منطقة الراس.



ولفت الناشطون الى ، ان ” سبب الاعتداء هو قطع الطريق من قبل ادارة المدرسة اثناء خروج التلاميذ من الدوام الرسمي خوفاً على ارواحهم ومعظمهم لاتتجاوز اعمارهم ١٢ سنة”.



انتهى أح

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