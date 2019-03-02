ريال مدريد يعاني فقرا في الأهداف بعد رحيل رونالدو

2019/03/02 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت تظهر على ريال مدريد الإسباني الأثار السلبية لرحيل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، إذ طرأ انخفاض كبير على حجم الأهداف التي يحرزها.وأفادت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية، بأن خروج الريال، مؤخرا، من منافسات كأس ملك إسبانيا على يد غريمه التقليدي برشلونة لم يكن بسبب فارق الأهداف فقط، بل بسبب غياب رونالدو أيضا.وأوضحت أن ريال مدريد سجل هذا الموسم أقل بمعدل وصل إلى 26 هدفا، مقارنة بالمواسم التي كان فيها النجم البرتغالي رأس الحربة فيه.

وفي البطولة الحالية، سجل النادي الملكي 87 هدفا، 37 منها على ملعب سانتياغو برنابيو، وهو أقل مستوى تهديف في السنوات التسع الأخيرة.

وعلى الجهة المقابلة، أحرز برشلونة هدفه رقم 100 هذا الأسبوع، والمفارقة أن هذا الهدف كان في مرمى النادي الملكي.

وكان معدل تهديف الريال في ظل قيادة المدرب سولاري 2.02 هدف في المباراة، في حين بلغ معدل تهديف 2.43 لبرشلونة.

واستعرضت الصحيفة، أرقام الأهداف التي أحرزها الريال في المواسم السابقة حتى الأول من مارس في كل منها، وكان في رونالدو وقتها مع الفريق قبل أن يتنقل الصيف الماضي إلى يوفنتوس الإيطالي.

1.



2017/2018: 103 هدف بالمجمل و45 على أرضه.

2.



2016/2017: 122 هدفا بالمجمل و 53 على أرضه.

3.



2015/2016: 199 هدفا بالمجمل و 71 على أرضه.

4.



2014/2015: 116 هدفا بالمجمل و 57 على أرضه.

5.



2014/2013: 116 هدفا بالمجمل و 57 على أرضه.

6. 662012/2013: 103 أهداف في المجمل و 57 على أرضه.

7. 2011/2012: 131 هدفا في المجمل و 67 على أرضه.

8. 2010/2011: 103 أهداف في المجمل و73 على أرضه.

9. 2009/2010: 104 أهداف في المجمل و 55 على أرضه.

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