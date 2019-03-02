بالصور.. عمليات

2019/03/02 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد بالصور العمليات التي تنفذها قوات الحشد الشعبي والجيش ضمن قاطع شرق الانبار للحشد الشعبي والتي اطلق عليها اسم "ثأر الشهداء المغدورين الثانية" لملاحقة عناصر داعش وتطهير هذه المناطق.

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