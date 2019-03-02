وزير الخارجيَّة يبحث في اتصال هاتفي مع ظريف آخر المستجدات على الساحتين الإقليميَّة والدوليَّة

2019/03/02 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى وزير الخارجيَّة محمد علي الحكيم اتصالاً هاتفياً مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف بحثا خلاله آخر المستجدات على الساحتين الإقليميَّة، والدوليَّة.ووفق بيان لوزارة الخارجية اليوم ” ان الحكيم عبر عن اهتمام بغداد بتطوير التعاون بين البلدين في المجالات كافة، كما استعرض الجانبان مُجمَل العلاقات الثنائيَّة التي تجمع البلدين الجارين، والرغبة المُشترَكة في تدعيم […]

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