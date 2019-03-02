كندور يدعو الحكومة للتحقق بشأن الايزيديات المباعات في السعودية

2019/03/02 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا النائب الايزيدي السابق حجي كندور الشيخ، السبت، الحكومة ووزارة الخارجية الى التحرك العاجل لمعرفة مصير الايزيديات المختطفات لدى تنظيم “داعش” الإجرامي، مؤكدا نقل مختطفات الى السعودية وبعض الدول الخليجية.وقال الشيخ في تصريح لـ/المعلومة/ إن “منتصف الشهر الجاري سيشهد فتح ملف المقابر الجماعية الايزيدية في جبال سنجار بعد حل الاشكالية مع اقليم كردستان”.[…]

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