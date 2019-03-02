وزارة العدل تشارك في الاجتماع التحضيري المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب في تونس

2019/03/02 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك وفد وزارة العدل في الاجتماع التحضيري المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب في العاصمة التونسية لمناقشة تفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية .وقال أعلام الوزارة في بيان : إن الوفد المشارك في الاجتماع المشترك لمجلس وزراء العدل والداخلية العرب ناقش تفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية ‏العربية وكذلك تفعيل الاستراتيجيات والاتفاقيات والقرارات ذات ‏الصلة بمكافحة الإرهاب […]

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