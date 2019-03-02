مركز الاطراف الاصطناعية في الفلوجة يستقبل 500 مصاب

2019/03/02 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أعلن مدير مركز الاطراف الاصطناعية في مدينة الفلوجة بمحافظة الانبار سعيد مرضي، السبت، عن استقبال أكثر من 500 مدني فقدوا اطرافهم نتيجة العمليات الارهابية في مدن المحافظة.وقال المرضي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مركز الاطراف الاصطناعية في مدينة الفلوجة، تمكن من معالجة اكثر من 500 مدني منذ عام 2016 فقدوا اطرافهم نتيجة العمليات […]

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