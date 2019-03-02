مسؤول عسكري إيراني: أمريكا تنقل

2019/03/02 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال العميد مساعد شؤون التنسيق في مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني المركزي العميد علي شادماني إن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على نقل إرهابيي تنظيم "داعش" الإرهابي إلى أفغانستان.

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