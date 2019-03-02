العالم يشهد الليلة ظاهرة فلكية نادرة

2019/03/02 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن لهواة الفلك وعشاق الظواهر الفلكية، الاستمتاع الليلة، بظاهرة فلكية نادرة، وهي رؤية 3 كواكب قرب القمر بالعين المجردة.

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