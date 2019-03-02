السولية ينضم لقائمة المصابين في الأهلي المصري

2019/03/02 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتقد كريستيان جروس مدرب الزمالك أن التأهل لدور الثمانية في كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم ما زال ممكنا رغم تذيله ترتيب مجموعته بعد ثلاث مباريات عقب تعادله 1-1 مع ضيفه بترو أتليتيكو الأنجولي أمس الأحد.

واحتاج الزمالك إلى هدف من القائد يوسف إبراهيم “أوباما” في الوقت المحتسب بدل الضائع ليتقاسم النقاط مع بترو أتليتيكو ويظل بلا أي فوز في المجموعة الرابعة حيث يحتل المركز الأخير بنقطتين.



ويتصدر جورماهيا الكيني المجموعة برصيد ست نقاط يليه بترو أتليتيكو ونصر حسين داي الجزائري ولكل منهما أربع نقاط.

وقال السويسري جروس للصحفيين “دخلنا المباراة بهدف الحصول على النقاط الثلاث ونجحنا في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة، ولدينا أمل في استكمال المشوار وتعويض النتائج السيئة”.

وأضاف مدرب الزمالك الذي يتصدر فريقه الدوري المصري الممتاز بفارق أربع نقاط عن غريمه التقليدي الأهلي “لدينا فرصة إذا فزنا بالمباريات الثلاث المتبقية إذ سنصل إلى 11 نقطة وهذا سيؤهلنا لدور الثمانية”.

وأيد أمير مرتضى المشرف على كرة القدم في الزمالك حديث المدرب السويسري.

وقال “الأمل في الصعود من دور المجموعات ما زال موجودا رغم التعادل مع بترو أتليتيكو.



المجموعة لن تحسم سوى في المباراة الأخيرة، نصر حسين داي خسر أمام جورماهيا وما زالت هناك ثلاث مباريات، والزمالك قادر على الصعود”.

وأضاف “مجلس الإدارة وفر استقرارا كاملا للجهاز الفنى واللاعبين، ويجب على الجماهير أن تدعم الفريق والجهاز الفني لأن كل فريق يمر بفترة سوء حظ، لكن الأهم العودة بشكل سريع”.

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