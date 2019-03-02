صندوق الاسكان يعلن عن  ضوابط جديدة للمشمولين بزيادة القروض 

2019/03/02 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن صندوق الاسكان, السبت , انه سيصدر ضوابط جديدة بشأن شمول المقترضين بعد قرار رفع سقف قرض صندوق الا سكان الى 50 مليون دينار لسكنة محافظة بغداد و40 مليون للمحافظات و 35 مليون للاقضية والنواحي.وقالت المتحدثة باسم صندوق الاسكان نادية خالد في تصريح لـ/المعلومة/، إن “صندوق الاسكان سيصدر تعليمات وضوابط جديدة على ضوء […]

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