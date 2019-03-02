مبعوث أردوغان يزور العراق خلال آذار الجاري

2019/03/02 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن السفير التركي في بغداد فاتح يلدز، مبعوث الرئيس التركي سيزور العراق خلال آذار الجاري، فيما أشار الى موعد زيارة أردوغان الى العراق.

وقال يلدز في تصريح تابعه “النور نيوز”، ان “خطتنا هي كيفية تنمية وإعادة إعمار العراق وهناك نقص كبير جدا في البنية التحتية، ووقفنا مع العراق في مؤتمر الكويت لإعادة إعماره وقدمنا 5 مليارات دولار وقمنا بمفاتحة الجانب العراقي بشأن ذلك”.

وأضاف، ان “الرئيس رجب طيب اردوغان سيزور العراق بعد الانتخابات التركية المحلية المقررة خلال الشهر الحالي”.

وأكد السفير التركي، ان “هذه الزيارة مهمة للبلدين”، لافتا الى ان “مبعوث أردوغان سيزور العراق خلال آذار الجاري، تشمل مباحثات عراقية تركية في ملف المياه”.

وتابع، ان “الحكومة العراقية السابقة ناضلت بشكل كبير في مكافحة داعش وتهديده مستمر ووجود التنظيم في سوريا خطر على المنطقة ويجب علينا أن ندعم العراق في إعادة إعماره كما دعمناه في الحرب على داعش”.

وحول تواجد القوات التركية في العراق، قال السفير، ان “وجود قوات بلاده في بعشيقة موضوع ينزعج منه العراقيين بصورة عامة ونحن أيضا ننزعج لانزعاجهم وهذا أمر يحرجنا”، مبينا ان “وجود القوات يجب أن يبحث من جديد في إطار آخر”.

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