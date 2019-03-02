430 رجل أعمال فقدوا لقب “ملياردير”.. وهذا هو أغنى رجل بالعالم!

2019/03/02 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس- بغداد تسبب الاضطراب الأخير في سوق الأسهم في الصين في توجيه ضربة قوية إلى أثرياء العالم.وفقد 430 رجل أعمال لقب الملياردير وذلك بسبب ضعف أداء سوق الأسهم وارتفاع الدولار الأميركي، وفقا لتقرير شركة أبحاث “هورون”، حيث أصبح عدد المليارديرات في العالم 2470 شخصا، ومن جهة أخرى دخل 201 شخصا جديدا إلى القائمة كما […]

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