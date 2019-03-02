إرنستو فالفيردي يستهدف تكرار الفوز على ريال مدريد

2019/03/02 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي أن فريقه بصدد “فرصة هائلة”، اليوم السبت، بملعب سانتياغو برنابيو، لتحقيق الانتصار على الغريم اللدود وتعميق جراحه. وقال فالفيردي في مؤتمر

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