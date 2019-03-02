مجلس النجف الاشرف: لن ندخر جهدا لإعلان اسماء المتقدمين للتعيين في الصحة

2019/03/02 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الدكتور رضوان كامل الكندي المنتخب من مجلس محافظة النجف الاشرف لمنصب مدير عام دائرة صحة المحافظة اليوم السبت، ان الاعلان عن الدرجات الوظيفية الخاصة

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