القضاء يوجه بمعالجة الجرائم التي انتشرت مؤخرا بالبلاد

2019/03/02 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم السبت، بمعالجة الجرائم التي انتشرت مؤخرا بالبلاد، داعيا إلى ضرورة توحيد العمل المشترك بين القوات الأمنية لمحاسبة مرتكبيها.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت "الغدير"نسخة منه إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان اجتمع في مقر مجلس القضاء الأعلى بحضور رئيس الادعاء العام رئيس هيئة الإشراف القضائي وعدد من قضاة التحقيق وأعضاء الادعاء العام في رئاستي استئناف بغداد الرصافة والكرخ، حيث تم مناقشة آلية عمل محاكم معالجة الجرائم التي انتشرت مؤخرا في البلاد".ودعا زيدان خلال البيان إلى "ضرورة التعاون مع المؤسسات الأمنية المتمثلة ب‍وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختصة بغية محاسبة مرتكبي هذه الجرائم وفق القانون".واضاف ان "الجرائم المنتشرة مثل المتاجرة وتعاطي المخدرات وظاهرة التسول والبغاء وإطلاق العيارات النارية وجرائم الإساءة للاخرين عبر المواقع الإلكترونية الوهمية باتت تشكل خطرا اجتماعي".انتهى .



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