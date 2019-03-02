2019/03/02 | 14:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
تقرير ..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مواطنون يناشدون الحكومة بضرورة تحسين واقعهم الخدمي ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مواطنون يناشدون الحكومة بضرورة تحسين واقعهم الخدمي
تقارير الغدير
مواطنون يناشدون الحكومة بضرورة تحسين واقعهم الخدمي
السبت 2 مارس 2019 - 14:02
مواطنون يناشدون الحكومة بضرورة تحسين واقعهم الخدمي .
تقرير ..
انمار علي - كركوك
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مواطنون يناشدون الحكومة بضرورة تحسين واقعهم الخدمي ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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