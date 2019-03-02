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مواطنون يناشدون الحكومة بضرورة تحسين واقعهم الخدمي

تقارير الغدير

مواطنون يناشدون الحكومة بضرورة تحسين واقعهم الخدمي

السبت 2 مارس 2019 - 14:02

مواطنون يناشدون الحكومة بضرورة تحسين واقعهم الخدمي .

تقرير ..



انمار علي - كركوك

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