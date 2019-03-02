2019/03/02 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – عراق برس- 2 شباط / فبراير: أعلنت هيئة الانواء الجوية، السبت، ان حالة الطقس ليوم غد الاحد في المنطقة الوسطى ستكون صحوا مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق اما المنطقة الشمالية فسيكون الطقس غائما جزئيا واحيانا غائم مع تساقط زخات مطر ابتداء من اقسامها الغربية وسيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحوا مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق” .

وتابعت اما ” طقس الاثنين فسيكون في المنطقة الوسطى غائما جزئيا واحيانا غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في اماكن متفرقة، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق اما المنطقة الشمالية سيكون الطقس فيها غائم جزئي الى غائم مع تساقط زخات مطر تكون رعدية احيانا كما تتساقط الثلوج على الاقسام الجبلية منها.وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس فيها صحوا مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق”.



انتهى اح

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس الايام المقبلة صحو مع بعض الغيوم وزخات المطر وارتفاع درجات الحرارة) نشر أولاً على موقع (عراق برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طقس الايام المقبلة صحو مع بعض الغيوم وزخات المطر وارتفاع درجات الحرارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراق برس).