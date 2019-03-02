الداخلية تشدد على تفعيل عمليات الضبط بالجرم المشهود على الفاسدين والمرتشين والمزورين

2019/03/02 | 14:11

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بغداد – عراق برس- 2 آذار/ مارس: وجه المفتش العام لوزارة الداخلية، السبت،بتفعيل عمليات الضبط بالجرم المشهود على الفاسدين والمرتشين والمزورين بالتنسيق مع القضاة المتخصصين.



وتابع المفتش العام ، ان “على الجهات الرقابية اتباع أساليب وآليات عمل تفتيشية ورقابية متطورة تتلائم وأساليب الفاسدين وتحايلهم على القانون والضوابط الاداري لتمرير أعمالهم المشبوهة مع ضرورة توحيد الجهود وتظافرها من أجل التصدي لهذه الآفة الخطيرة التي تعيث في الأرض فساداً ودماراً، وأن يطلع جميع أبناء الشعب العراقي وفئاته الفاعلة من أجهزة رقابية وأكاديميين واعلاميين وتربويين وشيوخ عشائر ورجال دين ومنظمات مجتمعية وغيرها في الحرب على الفساد، والتي تمثل طوق النجاة التي يضمن بناء وازدهار بلادنا وتحقيق مستقبل واعد للأجيال القادمة”مبينا ، ان “الفاسدين يعتمدون أساليب جديدة كلما تقدمت الجهات الرقابية في عملها وحققت نصراً على الفاسدين، الأمر الذي يتطلب تحديثاً مستمراً للآليات والأساليب التي يواجه بها الفاسدين من أجل ضمان تحقيق النصر في هذه الحرب المقدسة التي لا تقل إن لم نقل تفوق الحرب على الإرهاب وعلى المكاتب التابعة للداخلية في بغداد والمحافظات تكثيف عملها الرقابي والتفتيشي وتشكيل لجان دائمة لمراقبة ومساعدة دوائر الوزارة في أداء مهامها”.



انتهى أح

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