2019/03/02 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة)… اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون صادق السليطي احالة 3 ملفات الى هيئة النزاهة للتحقيقي فيها تتعلق بعمل المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية بالمنطقة الوسطى.

وقال السليطي في بيان له تلقته (المستقلة) ان مدير عام المديرية يتحمل مسؤولية الهدر بالمال العام، بتسببه بعطب محولة قدرة كهربائية (١١/٣٣/١٣٢كي.في) لمحطة اسكان الخر في بغداد.

واكد السليطي ان “واجب مجلس النواب التشريعي والرقابي والتمثيلي يحتم علينا القيام بواجبنا بكل حيادية، وايمانا منا بأهمية تفعيل الدور الرقابي للحد والقضاء على الفساد وهدر المال العام ورصد المخالفات، خاطبنا هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومكتب المفتش العام لوزارة الكهرباء حول ٣ ملفات يتطلب التحقيق بها واتخاذ الاجراءات الرادعة حصلت بالمديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية/المنطقة الوسطى”.

وبين ان “احد تلك الملفات هو شراء زيت محولات فاشل بالفحص بمبلغ يقدر بمليار دينار، ومن مبالغ خلية الازمة لأحدى محافظات الوسط وتسبب هذا الزيت بعطب محولة قدرة بالعاصمة بغداد وأظهرت نتائج فحص الزيت التي أجريت بعد عطب المحولة في مختبرات مصافي الوسط انه فاشل”.

وطالب “وزير الكهرباء والجهات الرقابية الاخرى اتخاذ الإجراءات اللازمة ومنع حالات التحايل وهدر المال العام”.



(النهاية)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احالة 3 ملفات للنزاهة للتحقيقي بنقل الطاقة الكهربائية بالمنطقة الوسطى) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احالة 3 ملفات للنزاهة للتحقيقي بنقل الطاقة الكهربائية بالمنطقة الوسطى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).