2019/03/02 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أجرى وزير الخارجية محمد علي الحكيم اتصالا هاتفيا مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف بحثا خلاله آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية، والدولية.وقال بيان لوزارة الخارجية ان الحكيم “عبر عن اهتمام بغداد بتطوير التعاون بين البلدين في المجالات كافة، كما استعرض الجانبان مُجمَل العلاقات الثنائيَّة التي تجمع البلدين الجارين، والرغبة المشترَكة في تدعيم هذه ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية يبحث مع نظيره الايراني آخر المستجدات على الساحتين الإقليميَّة والدوليَّة) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية يبحث مع نظيره الايراني آخر المستجدات على الساحتين الإقليميَّة والدوليَّة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).