المشتري والزهرة وزحل يجتمعان معا الليلة.. فهل يمكن مشاهدتهم؟

2019/03/02 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت وسائل إعلام، السبت، بأنه يمكن لهواة الفلك، وعشاق الظواهر الفلكية، الاستمتاع بمتابعة ظاهرة فلكية نادرة، تتمثل برؤية مجموعة من النجوم الغامضة قرب القمر، وذلك بالعين المجردة.غير أن النجوم هذه ليست حقيقية، وإنما 3 كواكب من المجموعة الشمسية هي المشتري وزحل والزهرة، التي ستكون قريبة من القمر في السماء الصافية، وفقا لما ذكرته […]

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