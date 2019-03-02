2019/03/02 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2b-Ho7SPD6Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كربلاء المقدسة .. المؤتمر العلمي الدولي - تقرير جهاد جعفر) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كربلاء المقدسة .. المؤتمر العلمي الدولي - تقرير جهاد جعفر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).