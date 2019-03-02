العلاق يفتتح ملتقى بغداد الدولي لفن الخط العربي

2019/03/02 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح الامين العام لمجلس الوزراء الدكتور علي العلاق ،اليوم السبت، ملتقى بغداد الدولي لفن الخط العربي على قاعة الفنون التشكيلية في بغداد.

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