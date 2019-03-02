ماء ذي قار تعالج انسدادات الشبكة الناجمة عن اشجار الكاربس

2019/03/02 | 14:22

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شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت دائرة ماء ذي قار عن حملة لمعالجة الانسدادات في شبكة مياه الشرب الناجمة عن تمدد جذور اشجار الكاربس في الناصرية .

وذكر بيان للدائرة حصلت شبكة اخبار الناصرية على نسخة منه اليوم ان الحملة نفذت من قبل كوادر صيانة ماء الجزيرة وشملت اصلاح العديد من الانابيب التالفة نتيجة جذور

شبكة اخبار الناصرية:اعلنت دائرة ماء ذي قار عن حملة لمعالجة الانسدادات في شبكة مياه الشرب الناجمة عن تمدد جذور اشجار الكاربس في الناصرية .وذكر بيان للدائرة حصلت شبكة اخبار الناصرية على نسخة منه اليوم ان الحملة نفذت من قبل كوادر صيانة ماء الجزيرة وشملت اصلاح العديد من الانابيب التالفة نتيجة جذور الكاربس .وبين ان الاعمال اسفرت عن تحسن تجهيز مياه الشرب للمواطنين في المناطق التي كانت عرضة للتلف .وعلى صعيد متصل نفذت كوادر الصيانة في الدائرة العديد من اعمال فك الإنسدادات في منطقة سومر ، ومد انابيب بطول ١٥ مترا في منطقة حي اريدو .انتهى.ت ع ح

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