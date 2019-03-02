الشيخ قيس الخزعلي يبارك لمربي الاجيال وصناع القادة عيدهم الأغر

2019/03/02 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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بارك الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الجمعة، للمعلم العراقي عيدة الاغر وطالب بكل ما يسهم في خدمة المسيرة التربوية ضاما صوته الى صوتهم في المطالبة بحقوقهم.





جاء ذلك في تغريدة لسماحته بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مانصه: “في عيد المعلّم نبارك لمربي الأجيال وصناع القادة عيدهم، ونضم صوتنا الى صوتهم في المطالبة بحقوقهم والإسراع في تنفيذها وتوفير كل ما يسهم في خدمة المسيرة التربوية في العراق. شكرا لكم لانكم اصحاب الفضل علينا جميعا”.

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