2019/03/02 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..شدد تيار الوفاء الإسلامي وحركة “حق” في البحرين، على ضرورة مقاومة القوات السعودية الغازية لأرض الوطن وقمعها وقتلها لأبناء الشعب البحريني بعد ان خرجوا في اكبر ثورة ضد النظام الخليفي الديكتاتوري، فيما دشن شعار اليوم الوطني لمقاومة الاحتلال، مسمّى (سيادة واستقلال).وفي بيان مشترك، قالا ان “يوم ١٣ مارس قد فتح بلادنا على مرحلة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحت شعار “سيادة واستقلال”..



الوفاء الإسلامي وحق : ضرورة مقاومة القوات السعودية الغازية للبحرين alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحت شعار “سيادة واستقلال”.. الوفاء الإسلامي وحق : ضرورة مقاومة القوات السعودية الغازية للبحرين) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحت شعار “سيادة واستقلال”.. الوفاء الإسلامي وحق : ضرورة مقاومة القوات السعودية الغازية للبحرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).