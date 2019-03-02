تليجرام تدعم التشغيل التلقائي للفيديوهات وتعدد الحسابات

2019/03/02 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أطلقت خدمة التراسل الفوري تليجرام تحديثًا جديدًا لتطبيقها سيجعل الدردشات أكثر حيويةً مع ميزة التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو.وذكرت شركة تلجرام على مدونتها، إن “مقاطع الفيديو الصغيرة سوف تُشغَّل تلقائيًا بلا صوت حين تكون على الشاشة، ولإلغاء الكتم، ما على المستخدم إلا الضغط على زر الصوت على الهاتف ، ولأن تشغيل الفيديو تلقائيًا يسبب […]

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