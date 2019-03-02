واع/القبض على ارهابيين اثنين في الانبار

2019/03/02 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

02/03/2019 14:24:00 PM |

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واع بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، السبت، القبض على اثنين من ارهابيي ما يسمى بجند الخلافة في الصقلاوية، بمحافظة الانبار.

وقالت المديرية في بيان تلقته (وكالة أنباء الاعلام العراقي واع ) إن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في مقر الفرقة 10 وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 40 ووفق معلومات استخبارية دقيقة، القت القبض على اثنين من ما يسمى ب (جند الخلافة )"، مبينة أن "العملية تمت بعد نصب كمين محكم لهما في منطقة الشيحة بالصقلاوية، بمحافظة الانبار".

واضاف البيان، أن "الارهابيين شاركوا في العديد من المعارك ضد قواتنا الامنية ضمن قاطع الانبار قبل التحرير"، مشيرا الى أنهم "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب ".

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