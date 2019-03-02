افتتاح جزئي للرحلات التجارية الجوية في باكستان

2019/03/02 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الباكستاني شاه مسعود قرشي اليوم الجمعة إنه لن يحضر اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في أبوظبي في مطلع الأسبوع القادم بسبب دعوة نظيره الهندي للحضور.

وقال قرشي أمام البرلمان “لن أتوجه لمجلس وزراء الخارجية”، مضيفا أن مسؤولين أقل درجة سيحضرون المؤتمر لتمثيل المصالح الباكستانية.

وبلغ التوتر بين الهند وباكستان ذروته، الأربعاء الماضي، 14 فبراير/ شباط الجاري، حين استهدفت مجموعة مسلحة قافلة أمنية هندية في منطقة «جامو وكشمير»، تسببت بمقتل 44 جنديا هنديا، وإصابة 20 آخرين بجروج، لتوجه نيودلهي أصابع الاتهام باتجاه إسلام أباد.



وفي 26 فبراير/ شباط قصفت مقاتلات تابعة لنيودلهي ما وصفته بـ«معسكر إرهابي» في الشطر الباكستاني من إقليم كشمير.

وصباح الأربعاء 27 فبراير/ شباط، بلغ التوتر بين البلدين ذروته، حيث أسقطت طائرات إف-16 باكستانية، مقاتلتين هنديتين، ردا على اختراق الأخيرة لأجوائها، واعتراض الهند لثلاث طائرات حربية باكستانية دخلت الأجواء الهندية.وذكرت وسائل إعلام تابعة لنيودلهي، أنّ الهند أسقطت مقاتلة باكستانية من طراز إف-16.

وحدثت تهدئة عندما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أن بلاده ستطلق يوم الجمعة سراح طيار هندي أسقطت القوات الباكستانية طائرته هذا الأسبوع وذلك في إطار جهود نزع فتيل أزمة بين الجارتين النوويتين.

وأعربت الحكومة الهندية عن سعادتها بالقرار لأن باكستان قررت إعادة طيار بسلاح الجو الهندي سقط في الأسر بعد إسقاط طائرته وإنها تتطلع لعودته.

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