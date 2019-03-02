القضاء يوجه بمعالجة جرائم المخدرات واطلاق العيارات النارية

2019/03/02 | 14:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وجه رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، اليوم السبت، بضرورة التعاون مع المؤسسات الأمنية بغية محاسبة مرتكبي جرائم المخدرات والتسول والبغاء واطلاق العيارات النارية وفق القانون .

وذكر بيان صدر عن المجلس تلقته وكالة صدى, أن ” زيدان اجتمع في مقر مجلس القضاء الاعلى بحضور رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي بقضاة التحقيق وأعضاء الادعاء العام في رئاستي استئناف بغداد الرصافة والكرخ”.واضاف، أنه “تم مناقشة آلية عمل محاكم التحقيق في معالجة الجرائم التي انتشرت مؤخرا والتي أصبحت تشكل ظاهرة عامة مثل جرائم المتاجرة وتعاطي المخدرات وظاهرة التسول والبغاء وإطلاق العيارات النارية”.وتابع البيان ،أن “رئيس مجلس القضاء الاعلى وجه بضرورة التعاون مع المؤسسات الأمنية المتمثله بوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختصه بغية محاسبة مرتكبي هذه الجرائم على وفق القانون” .





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