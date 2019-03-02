خبير عسكري من الحرب على إيران إلى غزو الكويت البلد الآمن وأسلحة الدمار البيولوجية والكيمياوي المزدوج ..هكذا فعل صدام .. حقائق للتاريخ

2019/03/02 | 14:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خضوع صدام للشاه بالطلب من آية الله الخميني مغادرة العراق في ذروة تعاظم الحركة لاسقاط الشاه كان خطأ شنيعا في وقت كان فيه الشاه مهزوزا ومصابا بالسرطان ولم يعد قادرا على السيطرة على الوضع، وكان تقدير الاستخبارات الذي اطلع عليه صدام يؤكد بوضوح أن سقوط الشاه أصبح حتميا، وكان على القيادة أن تتصرف وفق المصالح […]

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