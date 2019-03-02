مدرب السماوة يعتذر عن اكمال مشواره مع الفريق

2019/03/02 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتذر مدرب نادي السماوة، غالب عبد الحسين، السبت، عن اكمال مشواره مع الفريق خلال منافسات الموسم الجاري.وقال عبد الحسين في تصريح لـ/ المعلومة/ إنه “اعتذرت رسمياً لادارة النادي عن اكمال مشواري مع فريق الكرة خلال منافسات الموسم الجاري”.واوضح أن “الاستقالة قدمتها لظروف خاصة، وفضلت ان افسح المجال لغيري من اجل قيادة الفريق […]

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