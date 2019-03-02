شاهد: حليمة بولند تظهر عارية من أجل طين البحر الميت

2019/03/02 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… نشرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، عبر حسابها على “سناب شات”، فيديو لها بعد خروجها من “سبا” البحر الميت.

وأشارت إلى أنها أمضت أوقاتاً ممتعة وأنها سترتدي ملابسها استعداداً للذهاب إلى المطار ومغادرة هذا البلد.



وتوجهت بالشكر إلى الجهة الداعية والمكرمة لها، إلا أنها أثارت الكثير من الجدل بسبب نشرها صوراً لجزء من جسمها عار ومغطى بالوحل العلاجي.

وهو ما أطلق في وجهها موجة من التعليقات التي وصلت إلى حدّ الشتائم.



واتهمها بعض المتابعين بالوقاحة وقلة الأدب.

ويأتي ذلك عقب التكريم الذي أقيم لها في الأردن بدعوة من مؤسسة “الأمل للإنتاج الفني”وبالتعاون مع أمانة عمان.

وتعرضت لموجة من الانتقادات بسبب مقطع فيديو استعراضي نشرته عبر حسابها على “سناب شات”.

وظهرت فيه داخل سيارة مع المنتج الأردني محمد المجاليالذي تغزل بها وبنجاحها.وأشار إلى أنها الشخصية الوحيدة التي حضر بنفسه لاصطحابها من المطارمؤكداً أنها شخصية محبوبة من الجميع ومهمة جداً في العالم العربي.

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