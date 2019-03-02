تعرف على حالة الطقس في كوردستان ليوم الاحد

2019/03/02 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، اليوم السبت، استمرار تعرض اقليم كوردستان لموجة الامطار والثلوج.

وذكرت المديرية في بيان لها، ان الامطار ستواصل الهطول على مدن وبلدات اقليم كوردستان يوم غد الاحد، لافتة الى تساقط الثلوج في المناطق الجبلية.

واضاف البيان ان الطقس سيكون غائما جزئيا اليوم، بانخفاض درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية.

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