الجزائري يؤكد حاجة بغداد لموظفي العقود وعلى وزارة المالية الاسراع بتحويلهم على الموازنة التشغيلية.

2019/03/02 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد المكتب الاعلامي اكد محافظ بغداد المهندس فلاح الجزائري حاجة المحافظة لموظفي العقود وعلى وزارة المالية الاسراع بتحويلهم على المًوازنة التشغيلية جاء ذلك خلال مشاركته اعمال ورشة العمل التي اقيمت في وزارة التخطيط برئاسة وزير التخطيط.بيان للمكتب الاعلامي افاد”ان السيد المحافظ لبى دعوة وزير التخطيط للمشاركة في اعمال هذه الورشة التي حضرها معظم المحافظين […]

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