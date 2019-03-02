أول تعليق إيراني على إجراء بريطانيا ضد

2019/03/02 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، اليوم السبت، بشدة إجراء الحكومة البريطانية في إدراج حزب الله اللبناني في قائمة الجماعات الإرهابية.

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