2019/03/02 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال السفير الباكستاني في تركيا، محمد سايرس سجاد قاضي، إن بلاده لن تساعد باكستان والهند في حل أزمتهما فحسب، وإنما ستسهل تحقيق السلام الدائم في المنطقة.

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