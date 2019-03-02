غوايدو يؤكد انشقاق 600 ضابط من الجيش الفنزويلي

2019/03/02 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المعارض الفنزويلي خوان غوايدو، إن أكثر من 600 من ضباط الجيش في بلاده انشقوا عن حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

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