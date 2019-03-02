مدريد يتوعد برشلونة بـ”الثأر” في كلاسيكو الأرض: سنسجل ما أضعناه في المباراة الماضية

2019/03/02 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس نقلت تقارير صحفية عن مدرب ريال مدريد الإسباني، سانتياغو سولاري، عشية مباراة الكلاسيكو، قوله إن “فريقه مستعد لمواجهة برشلونة المرتقبة مساء اليوم، على ملعب “سانتياغو بيرنابيو” في قمة الجولة الـ26 من الدوري الإسباني”.وقال سولاري في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية “استفقنا مجددًا، نريد الحصول على نقاط المباراة، وسنلعب بكل حماس، وبنفس […]

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