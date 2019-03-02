المباشرة باعمال اكساء اهم شارع بمنطقة الرشاد

2019/03/02 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد اليوم السبت، عن المباشرة باعمال اكساء شارع (٨٠ ) بمنطقة الرشاد الذي يعد المنفذ الاهم لدخول وخروج اهالي المنطقة. ملاكات دائرة المشاريع باشرت

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