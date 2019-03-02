استعداداً لنهائيات آسيا.. منتخبنا الوطني بالشاطئية يصل تايلاند

2019/03/02 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وفد منتخبنا الوطني بكرة القدم الشاطئية، ظهر امس الجمعة، الى مدينة بانكوك التايلاندية برحلة دامت لست ساعات قبل مروره بالامارات قادما من بغداد في

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