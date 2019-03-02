وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني الأوضاع الإقليمية والدولية

2019/03/02 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال بيان لوزارة الخارجية إن الحكيم "عبر عن اهتمام بغداد بتطوير التعاون بين البلدين في المجالات كافة، كما استعرض الجانبان مُجمَل العلاقات الثنائيَّة التي تجمع البلدين الجارين، والرغبة المشترَكة في تدعيم هذه العلاقات، علاوة على بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية، والدولية".وكان وزير الخارجية محمد علي الحكيم أعلن في وقت سابق ان الرئيس الفلسطيني محمد عباس سيبدأ زيارة لبغداد غدا الأحد، فيما يصلها الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم 11 آذار الحالي.انتهى .م ك

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