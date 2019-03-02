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أمانة بغداد تنذر أصحاب البسطات والمحال المتجاوزة بالكرادة

العراق

أمانة بغداد تنذر أصحاب البسطات والمحال المتجاوزة بالكرادة

السبت 2 مارس 2019 - 14:21

الكرادة داخل

انذرت أمانة بغداد، اليوم السبت، أصحاب البسطات والمحال المتجاوزة بمنطقة الكرادة.

وقالت بلدية الكرادة، في بيان مقتضب تلقته "الغدير"، الى "اصحاب البسطات وتجاوزات المحلات في الكرادة/ داخل، تنذركم امانة بغداد/ دائرة بلدية الكرادة لمدة اسبوع واحد فقط لتصريف بضاعتكم بعدها سيتم رفع جميع تجاوزات الارصفة والبسطات واتخاذ الاجراءات القانونية بحقكم، وقد اعذر من انذر".

وأشار البيان، إلى أن "المنطقة شهدت قبل يومين حملة جديدة لازالة التجاوزات".انتهى...س ح

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