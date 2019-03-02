المشتري والزهرة وزحل يجتمعان معا الليلة.. فهل يمكن مشاهدتهم؟

2019/03/02 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة :سومر نيوز

أفادت وسائل إعلام، السبت، بأنه يمكن لهواة الفلك، وعشاق الظواهر الفلكية، الاستمتاع بمتابعة ظاهرة فلك...

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